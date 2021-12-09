Госдума разрешила регионам отменять выборы в Заксобрания по партийным спискам

Государственная дума 9 декабря поддержала отмену нормы, согласно которой в российских регионах не менее 25% мест в парламентах должны распределяться по партийным спискам. Соответствующую поправку одобрили в рамках второго чтения законопроекта о публичной власти в субъектах Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

Голосовать отдельно по этой поправке предложил депутат из Петербурга от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов.

"Предлагаем не распускать партийные фракции в регионах, не лишать права партии выдвигать свои партийные списки", - озвучил позицию своей фракции Нилов.

Единоросс Крашенинников ответил ему, что законодательная новелла дает регионам право устанавливать те нормы распределения мест, которые они считают необходимыми.

"Это компетенция субъектов Российской Федерации, и они решают, какая должна быть пропорция. Всё, точка", - сказал Крашенинников.

Поправку поддержали 309 депутатов. "Против" проголосовали 86 парламентариев. Двое воздержались.

Фото: duma.gov.ru