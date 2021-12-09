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Новости 14:21

Елизаветинская больница отсудила более 7 млн рублей у Brainsystems за некачественную информационную систему

фото ЗакС политика Елизаветинская больница отсудила более 7 млн рублей у Brainsystems за некачественную информационную систему

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иски Елизаветинской больнице к компании Brainsystems  на более чем 7 млн рублей, сообщили представители больницы.

Судебная экспертиза установила, что ООО "Брейн Системс" выполнило работы по модернизации медицинской информационной системы "МедСфера" с существенным нарушением требований к качеству. Из-за выявленных в гарантийный срок существенных недостатков, которые компания устранить отказалась, больница была вынуждена перейти на другую информационную систему - МИС QMS. Ею больница пользуется до сих пор.

Главврач Елизаветинской больницы Сергей Петров в разговоре с MR7 пояснил, что система "МедСфера" могла только зарегистрировать больного, все остальное надо было делать вручную, к тому же сервис постоянно выходил из строя. 

"На развитие новой системы были задействованы бюджетные средства, выделенные в то время на МИС учреждений здравоохранения: частично федеральный, частично городской бюджет", — пояснил Петров.

В итоге суд встал на сторону Елизаветинской больницы, удовлетворив ее иск.


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