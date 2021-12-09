Госдума отклонила поправку, запрещающую губернаторам иметь недвижимость за рубежом

Депутаты от КПРФ в рамках второго чтения законопроекта о публичной власти в регионах предложили прописать в документе запрет для губернаторов иметь недвижимость за пределами России.

"Губернатор — высшее должностное лицо субъекта. Когда у него есть домик в Испании, согласитесь, это не очень патриот?" - обратился к коллегам депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Другой поправкой коммунисты предложили запретить женам и детям губернаторов иметь двойное гражданство.

Соавтор законопроекта, депутат "Единой России" Павел Крашенинников заявил, что члены семей глав регионов самостоятельные люди. Ограничивать их права, по мнению законодателя, нельзя. Также он обратил внимание, что после распада СССР у многих россиян осталась недвижимость в странах СНГ, поэтому "на данном историческом этапе" принимать предложения КПРФ нельзя.

За первую поправку проголосовали 104 депутата, за вторую — 100. Большинство парламентариев не голосовали.