Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве мужчину обвиняют по трем статьям УК РФ

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, обвиняя его по трем статьям УК РФ, передает ТАСС со ссылкой на представителей Пресненского суда столицы.

В суд поступили материалы, согласно которым Глазова обвиняют по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц по мотиву мести), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное владение оружием). Обвиняемый доставлен в суд.

Семьям погибших при стрельбе выплятат по миллиону рублей, сообщили в мэрии Москвы. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

Глазов открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве 7 декабря. Два человека погибли, четверо были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Глазов признал вину, сказав, что пришел получать паспорт, а ему якобы фактически отказали в выдаче, потребовав надеть маску. Глазов выступает против них.