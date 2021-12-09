Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким уровнем антител к коронавирусу

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды гражданам с высокими титрами антител к коронавирусу, передает "Интерфакс".

"Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител такого же, как после прививки [от коронавируса], выдавать этим людям код, как переболевшим", - сказал Фадеев.

Он также предложил разрешить людям с отрицательным тестом на инфекцию посещать общественные места. Для этого, считает Фадеев, тесты нужно делать оперативнее и бесплатно.

В Госдуму на рассмотрение были внесены два законопроекта о введении QR-кодов по всей России: в транспорте и для посещения общественных мест. Согласно первому, сертификат понадобится для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли. Второй касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Регионы эту инициативу поддерживают один за другим.