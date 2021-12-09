СК завершил следствие по делу экс-замглавы ФСИН Коршунова о мошенничестве

Следственный комитет завершил расследования дела в отношении бывшего замдирекора ФСИН Олега Коршунова, сообщили в СК.

Коршунова, а также врио директора ФУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина и бенефициара ООО "Юнистрой" Андрея Угланова обвиняют по ч. 4 ст. 159 и п. "б" ч 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация похищенных денежных средств) в зависимости от роли каждого.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Коршунов поручил подчиненным переводить бюджетные деньги, выделенные на строительство СИЗО в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации, которым руководили Каклюгин и Угланов. Часть денег - 94,6 млн рублей - соучастники обналичили и распорядились ими, не завершив строительные работы, полагают следователи.

Пока фигуранты дела знакомятся с материалами. Дело в отношении еще одной фигурантки - гендиректора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа - выделено в отдельное производство, она пошла на сделку со следствием.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к девяти годам колони по ее одному делу - о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, Коршунов организовал заключение двух госконтрактов по завышенным ценам и причинил ущерб на сумму более 160 млн рублей.