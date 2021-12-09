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Новости 16:51

Команда Навального предлагает миллионы рублей за видео с камер гостиницы, где отравили политика

фото ЗакС политика Команда Навального предлагает миллионы рублей за видео с камер гостиницы, где отравили политика

Команда пребывающего в колонии политика Алексея Навального готова финансово поддержать граждан, которые располагают информацией об отравлении оппозиционера.

"Мы знаем, что секретный отряд убийц в августе прошлого года пытался убить Навального. Мы призываем всех, кто что-то знает о работе этих людей, связаться с нами и рассказать об этом. За информацию мы предлагаем большое денежное вознаграждение", - сообщается в телеграм-канале Навального.

Так, соратники политика обещают выплатить 3 млн рублей тому, кто поможет найти видеозаписи с камер наблюдения в томской гостинице "Ксандер", сделанные в августе 2020 года.

Кроме того, 1,5 млн рублей оппозиционеры готовы заплатить всем, кто знает что-либо о предполагаемых отравителях Навального.

"За дополнительную информацию про конкретную группу отравителей, которые попытались убить Навального, мы предлагаем полмиллиона рублей", - добавили также в команде политика.

Новость дополняется.


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