ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:41

Путин снова напомнил об иноагентах за границей

фото ЗакС политика Путин снова напомнил об иноагентах за границей

Президент Владимир Путин высказался о несовершенстве российского законодательства об иностранных агентах во время видеоконференции с членами Совета по правам человека 9 декабря. 

Отвечая на предложение генерального директора "Московского комсомольца" Павла Гусева о необходимости дополнительно проработать закон об иноагентах, Путин пообещал узнать мнение профессионального сообщества.

"На это стоит обратить внимание. В том числе и на то, как этот документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. Эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", - согласился Путин.

Он также напомнил об аналогичных законах в других странах. 

"В то же время, вы же знаете, как к нашим средствам массовой информации относятся за границей . Их объявляют иноагентами. Их вызывают в суды, вызывают на допросы. Им грозит тюремное заключение за неявку. <...>Нам нужно защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела, защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие-либо инструменты внутри России, чтобы достигать свои цели, ничего не имеющие общего с нашими интересами. Вот о чем идет речь. Конечно, тонкая работа такая", - рассказал президент.

Закон об иностранных агентах появился в России в 2012 году. Сначала статус получали различные некоммерческие организации. С 2017 года Минюст ведет также реестр СМИ-иноагентов. На данный момент он включает более ста юридических и физических лиц. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама