Путин снова напомнил об иноагентах за границей

Президент Владимир Путин высказался о несовершенстве российского законодательства об иностранных агентах во время видеоконференции с членами Совета по правам человека 9 декабря.

Отвечая на предложение генерального директора "Московского комсомольца" Павла Гусева о необходимости дополнительно проработать закон об иноагентах, Путин пообещал узнать мнение профессионального сообщества.

"На это стоит обратить внимание. В том числе и на то, как этот документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. Эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", - согласился Путин.

Он также напомнил об аналогичных законах в других странах.

"В то же время, вы же знаете, как к нашим средствам массовой информации относятся за границей . Их объявляют иноагентами. Их вызывают в суды, вызывают на допросы. Им грозит тюремное заключение за неявку. <...>Нам нужно защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела, защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие-либо инструменты внутри России, чтобы достигать свои цели, ничего не имеющие общего с нашими интересами. Вот о чем идет речь. Конечно, тонкая работа такая", - рассказал президент.

Закон об иностранных агентах появился в России в 2012 году. Сначала статус получали различные некоммерческие организации. С 2017 года Минюст ведет также реестр СМИ-иноагентов. На данный момент он включает более ста юридических и физических лиц.