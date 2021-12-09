Госдума одобрила повышение зарплат помощникам депутатов и сенаторов

Госдума одобрила сразу в трех чтениях законопроект, предусматривающий увеличение месячного фонда зарплат помощникам депутатам и сенаторов с 300 до 387 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Изменения вносятся в закон о статусе сенатора и статусе депутата. Этот общий фонд на месяц будет увеличен с учетом индексаций с 1 октября.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с поправками в Конституцию были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля. К тому же, по их мнению, с учетом новых полномочий и задач по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников.

"С учетом того, что депутат Государственной думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору), для обеспечения оплаты труда, соответствующей новым требованиям к работе помощников, законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, его принятие потребует выделения из федерального бюджета 761,4 млн рублей в 2022 году, 794,8 млн — в 2023-м, 822,4 млн — в 2024-м.