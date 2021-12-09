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Новости 17:58

Экс-сотруднице Госпиталя для ветеранов войн дали условный срок по делу о трудоустройстве "мёртвых душ"

фото ЗакС политика Экс-сотруднице Госпиталя для ветеранов войн дали условный срок по делу о трудоустройстве "мёртвых душ"

Бывшая сотрудница петербургского Госпиталя для ветеранов войн Майя Лебзак получил 4 года условного срока в рамках дела о премировании и трудоустройстве в медучреждении "мёртвых душ", информирует пресс-служба городских судов.

В отношении Лебзак было возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.

Ранее экономисту предъявили обвинение в присвоении не менее 3,7 млн рублей. По версии следствия, будучи главой планово-экономического отдела госпиталя, она фиктивно трудоустраивала на работу своих знакомых, а их жалованье присваивала себе.

Средства начислялись на имена знакомых в период с октября 2018 года по сентябрь 2020-го.

В разработанной Лебзак схеме фиктивного трудоустройства были задействованы свыше 50 как подставных, так и действующих работников медучреждения.

Подсудимую приговорили к четырем годам условно с равнозначным испытательным сроком.

Причинённый заведению ущерб Лебзак возместила.


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