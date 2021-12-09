Беглов вручил Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

В Георгиевском зале Зимнего дворца прошла церемония выноса знамён и штандартов Российской Императорской армии: мероприятие приурочено ко Дню Святого Георгия и Дню Героев Отечества, отчитались в Смольном.

В ходе церемонии градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что она не была бы возможной, если бы не участие директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В связи с этим губернатор вручил руководителю музея орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, который ранее ему присвоил Владимир Путин.

"Спасибо за то, что вы служите нашему городу, нашей стране, всему мировому культурному сообществу, оберегаете, сохраняете и возрождаете традиции", — высказался, вручая награду, Беглов.

Музыкальное сопровождение церемонии осуществлял Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы.