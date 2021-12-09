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Новости 18:49

В комтруда насчитали 130 тысяч самозанятых в Петербурге

фото ЗакС политика В комтруда насчитали 130 тысяч самозанятых в Петербурге

Комитет по труду и занятости населения Петербурга известил о 130 тысячах самозанятых, зарегистрированных в Северной столице. Как прогнозирует глава ведомства Дмитрий Чернейко, этот показатель в ближайшее время может заметно возрасти.

"Потенциально это число может вырасти до 500 тысяч человек. Пандемия коронавируса на рост числа самозанятых никак не повлияла", – отчитался Чернейко, слова которого ретранслирует "Деловой Петербург", в ходе брифинга.

Глава комтруда уточнил также, что всего в России насчитывается около 2,5 млн человек, зарегистрированных самозанятыми.

В то же время, добавил Чернейко, один и тот же гражданин одновременно может быть как самозанятым, так и акционером ООО, и дополнительно при этом трудиться по найму.

Уточним, что ранее в ФНС представили свои подсчёты относительно количества самозанятых в городе на Неве: так, по состоянию на 31 марта 2021 года в Петербурге их насчитывалось 143,7 тысячи человек.


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