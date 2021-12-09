Самое дорогое в мире: Минздрав зарегистрировал препарат от СМА "Золгенсма" в России

В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире — препарат "Золгенсма" для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией, на изменения в государственном реестре лекарственных средств обратила внимание "Новая газета".

Глава фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко рассказала, что обычно с момента регистрации препарата до поступления его в гражданский оборот проходит примерно 2-6 месяцев. Она назвала этот период достаточно тяжелым, пояснив, что в это время обычно снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными медикаментами. Так происходит, потому что есть определенные правила, регулирующие ввоз препарата в страну в после его регистрации, но до поступления в гражданский оборот.

"Его нужно ввозить в российской упаковке, а на то, чтобы сделать ее, инструкцию, все в соответствии с российской маркировкой, уходит какое-то время. В этот период нельзя ввезти препарат, как это делалось раньше, до регистрации, в международной упаковке", - пояснила Германенко. Она подчеркнула, что дети с СМА не должны страдать от того, сколько времени занимают фармацевтические процедуры.

По данным издания, Минздрав подготовил постановление, которым предлагается разрешить фонду "Круг добра" "осуществлять закупку зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов до их ввода в гражданский оборот, но не позднее 6 месяцев со дня их регистрации".

Пациентам с СМА требуется один укол "Золгенсмы" в течение всей жизни, однако стоимость лекарств невероятно высока: коммерческая цена - 2,1 млн долларов (более 154,7 млн рублей), закупочная - порядка 121 млн. В России назначали это лекарство по консенсусу детям с самой тяжелой формой заболевания — СМА первого типа — до шести месяцев. По инструкции, препарат нужно назначать детям весом до 21 килограмма.