Ведущего советника департамента Минобороны отправили под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина по подозрению в получении взятки, сообщили представители московских судов.

Лопатина подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Под домашним арестом он останется до 7 февраля 2022 года.

Ранее источники сообщали о задержании Лопатина. Детали его дела пока неизвестны. Лопатину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.