Станция метро "Маяковская" открылась после капитального ремонта

Вестибюль станции метро "Маяковская" открылся после капитального ремонта, сообщили в комитете по транспорту.

На вход вестибюль будет открыт с 05:40 до 00:25 часов, на выход - с 05:40 до 00:45.

Капитальный ремонт станции занял 11 месяцев. За это время капитально отремонтировали три эскалатора, в вестибюле сделали облицовку пола, стен и колонн из природного камня, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных граждан. Для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата. Заодно при ремонте обновили служебные помещения, инженерные коммуникации, благоустроили двор и заменили системы пожаробезопасности.