ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:30

Станция метро "Маяковская" открылась после капитального ремонта

фото ЗакС политика Станция метро "Маяковская" открылась после капитального ремонта

Вестибюль станции метро "Маяковская" открылся после капитального ремонта, сообщили в комитете по транспорту.

На вход вестибюль будет открыт с 05:40 до 00:25 часов, на выход - с 05:40 до 00:45. 

Капитальный ремонт станции занял 11 месяцев. За это время капитально отремонтировали три эскалатора, в вестибюле сделали облицовку пола, стен и колонн из природного камня, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных граждан. Для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата. Заодно при ремонте обновили служебные помещения, инженерные коммуникации, благоустроили двор и заменили системы пожаробезопасности. 

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама