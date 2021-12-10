Путин вспомнил о кадровых сотрудниках ЦРУ, которые работали в правительстве России в 1990-е

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека рассказал, что в 1990-х годах в правительстве России работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США, передает ТАСС.

"Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", - сказал Путин.

По его версии, это один из примеров попыток вмешательства в дела России, и "на самом деле их гораздо больше". По словам Путина, этих сотрудников потом привлекли в США к уголовной ответственности за то, что "они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации".

РБК отметил, что в 2013 году Путин в ходе прямой линии заявлял, что сотрудники ЦРУ работали в окружении Анатолия Чубайса. РИА "Новости" тогда писал, что это могут быть консультанты кабмина по вопросам приватизации Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй. В США в конце 1990-х годов их обвинили в незаконном обогащении: по версии следствия, Шлейфер и Хэй занимались инвестициями, что запрещено законами США о коррупции. В 2005 году Шлейфера приговорили к штрафу в 28,5 млн долларов, понес ли наказание Хэй, неизвестно.

фото: kremlin.ru