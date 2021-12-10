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Новости 11:12

Москалькова стала получать в разы больше жалоб по вопросам здравоохранения

фото ЗакС политика Москалькова стала получать в разы больше жалоб по вопросам здравоохранения

Обращений к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, касающихся здравоохранения и качества медицинской помощи, за первые девять месяцев нынешнего года стало почти втрое больше, чем год назад за аналогичный период, сообщает ее пресс-служба (1772 вместо 687). В первые три квартала допандемийного 2019 года их было еще меньше – 625.

В числе более конкретных поводов для жалоб называются принуждение к вакцинации и недоступность медпомощи.

"Значительный рост обращений связан с продолжающейся пандемией и, как следствие, санитарно-эпидемиологическими ограничениями", - отмечается в сообщении.

Одновременно с этим увеличивается и поток писем, относящихся к сферам ЖКХ и социального обеспечения. Пресс-служба уполномоченного по правам человека объясняет эту тенденцию возникшим разнообразием технических способов, которыми можно достучаться до Москальковой.

фото: kremlin.ru


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