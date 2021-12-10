СК предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в школе в Казани

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который открыл стрельбу в школе в Казани, сообщает СК.

Галявиеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). По данным СК, потерпевшими по делу о стрельбе в гимназии № 175 в Казани признаны более 600 человек.

По версии следствия, Галявиев стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Речь идет о трагедии в американской школе "Колумбайн" в 1999 году, когда двое старшеклассников убили 13 человек.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По словам представителей СК, он признал вину и раскаялся в содеянном.

11 мая Галявиев открыл стрельбу в школе № 175 в Казани. Десять человек погибли, еще 20 получили ранения. В соцсетях 19-летний юноша называл себя "богом" и предупреждал о желании убивать людей, ранее он учился в этой школе.