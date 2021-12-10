Нилов упрекнул "журналистских деятелей", критикующих рост зарплат депутатских помощников

Петербургский депутат из Госдумы Олег Нилов остался недоволен тем шумом, который произвела новость о возможном повышении суммарной зарплаты помощников, работающих при каждом депутате. Критику будущей индексации он находит необоснованной.

"Наши помощники, работая в Москве за 50 тысяч — разделите 380 на семерых... 50 тысяч зарплата! Вот здесь помощники с утра до ночи должны работать над поправками, над законами, над ответами избирателям! А эти деятели журналистские, значит, вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам — это большие деньги", - произнес справедливоросс в эфире телеканала "Царьград".

Медиасотрудникам, которые недовольны улучшением благососостояния думских сотрудников, Нилов предложил самим идти работать в депутатские помощники.

Отметим, что инициатива об увеличении зарплатного фонда помощников при каждом депутате ГД с 300 до 387 тысяч рублей пока не принята, но под законопроектом стоят подписи депутатов из всех фракций.