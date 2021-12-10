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Новости 12:45

Нилов упрекнул "журналистских деятелей", критикующих рост зарплат депутатских помощников

фото ЗакС политика Нилов упрекнул "журналистских деятелей", критикующих рост зарплат депутатских помощников

Петербургский депутат из Госдумы Олег Нилов остался недоволен тем шумом, который произвела новость о возможном повышении суммарной зарплаты помощников, работающих при каждом депутате. Критику будущей индексации он находит необоснованной.

"Наши помощники, работая в Москве за 50 тысяч — разделите 380 на семерых... 50 тысяч зарплата! Вот здесь помощники с утра до ночи должны работать над поправками, над законами, над ответами избирателям! А эти деятели журналистские, значит, вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам — это большие деньги", - произнес справедливоросс в эфире телеканала "Царьград".

Медиасотрудникам, которые недовольны улучшением благососостояния думских сотрудников, Нилов предложил самим идти работать в депутатские помощники.

Отметим, что инициатива об увеличении зарплатного фонда помощников при каждом депутате ГД с 300 до 387 тысяч рублей пока не принята, но под законопроектом стоят подписи депутатов из всех фракций.


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