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Новости 13:05

Миронов вновь призвал выплатить россиянам тринадцатую пенсию к Новому году

фото ЗакС политика Миронов вновь призвал выплатить россиянам тринадцатую пенсию к Новому году

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов повторил свое традиционное предновогоднее предложение, призвав правительство организовать выплату тринадцатой пенсии всем пожилым россиянам.

В защиту своей идеи он отметил, что традиционно именно в декабре растет число микрокредитов: пенсионерам как самой незащищенной социальной группе в России бывает не на что достойно встретить новогодние праздники. Впоследствии на заемщиков, по его наблюдениям, ложится процентное бремя, от которого не все способны избавиться, и дело нередко заканчивается принудительным списанием средств с того же самого пенсионного счета.

"По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 миллиардов рублей. На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно ещё 53,9 миллиардов рублей", - приводит подсчеты Миронова его пресс-служба.

Политик уверяет: требующиеся деньги у Пенсионного фонда точно имеются.

"Это те средства, которые Минфин ну никак не может направить на экономические и социально важные проекты. Со своими задачами не справляется и Пенсионный фонд, который при всей своей внешней дотационности не в состоянии с пользой для дела распорядиться сотнями миллиардов рублей", - заявил депутат Госдумы.

Годом ранее Миронов безуспешно добивался выплаты соотечественникам тринадцатых зарплаты и стипендии.


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