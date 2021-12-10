Путин и Навальный стали наиболее обсуждаемыми людьми во "ВКонтакте" в 2021 году

"ВКонтакте" опубликовал список самых обсуждаемых персон и тем 2021 года в соцсети, рейтинг возглавили президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный, передает РБК.

Путин оказался на первом месте с большим отрывом: в соцсети за 2021 год насчитывается 13,04 млн упоминаний о нем. Навальный на втором месте: его пользователи "ВКонтакте" за год упоминали 4,45 млн раз. На третьем месте - K-поп группа BTS - 2,20 млн упоминаний.

На четвертой строчке оказался рэпер Моргенштерн, которого пользователи "ВКонтакте" вспомнили 2,01 млн раз. Пятым стал президент Украины Владимир Зеленский: его упомянули 1,26 млн раз. Далее в рейтинге идут бывший президент США Дональд Трамп, телеведущая Ольга Бузова, группа Artik & Asti и боец UFC Хабиб Нургамедов.

Самой обсуждаемой темой оказалась пандемия коронавируса: пользователи оставили о ней 68,5 млн упоминаний. Часто также обсуждали вакцинацию, локдаун, QR-коды и удаленную работу.