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Новости 13:34

Здание бывшего завода "Красное знамя" на Петроградской стороне приобрел новый владелец

фото ЗакС политика Здание бывшего завода "Красное знамя" на Петроградской стороне приобрел новый владелец

Предприниматель Дмитрий Лоскутов выкупил здание силовой подстанции бывшей фабрики "Красное знамя", расположенное на Пионерской улице в Петербурге и до того находившееся в собственности у ООО "Мендельсон". На соответствующее изменение в Росреестре обратила внимание газета "Деловой Петербург".

"Это промышленное здание имеет непростые объёмно–планировочные характеристики и для классического редевелопмента под офисные или торговые помещения не подходит. <...> Интересным вариантом может быть реализация гибкого офисного пространства, наподобие того, что работает в бывших цехах пивоваренного завода Степана Разина на Курляндской улице", - приводит газета экспертную оценку объекта от начальника отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталии Киреевой.

Здание ТЭЦ, построенное в 1927 году по проекту Эриха Мендельсона и занимающее 5,5 тысяч кв. метров, раньше обеспечивало теплом чулочно-носочную фабрику. В XXI веке в стенах памятника конструктивизма хотели создать выставочное пространство, но планам всякий раз не суждено было сбыться. Преимуществом сооружения является то, что предыдущий собственник провел в нем раставрационные работы. При этом представители компании, как пишет "ДП", не раз отмечали, что продажа объекта не окупит затрат на проведенный ремонт.


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