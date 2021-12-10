Здание бывшего завода "Красное знамя" на Петроградской стороне приобрел новый владелец

Предприниматель Дмитрий Лоскутов выкупил здание силовой подстанции бывшей фабрики "Красное знамя", расположенное на Пионерской улице в Петербурге и до того находившееся в собственности у ООО "Мендельсон". На соответствующее изменение в Росреестре обратила внимание газета "Деловой Петербург".

"Это промышленное здание имеет непростые объёмно–планировочные характеристики и для классического редевелопмента под офисные или торговые помещения не подходит. <...> Интересным вариантом может быть реализация гибкого офисного пространства, наподобие того, что работает в бывших цехах пивоваренного завода Степана Разина на Курляндской улице", - приводит газета экспертную оценку объекта от начальника отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталии Киреевой.

Здание ТЭЦ, построенное в 1927 году по проекту Эриха Мендельсона и занимающее 5,5 тысяч кв. метров, раньше обеспечивало теплом чулочно-носочную фабрику. В XXI веке в стенах памятника конструктивизма хотели создать выставочное пространство, но планам всякий раз не суждено было сбыться. Преимуществом сооружения является то, что предыдущий собственник провел в нем раставрационные работы. При этом представители компании, как пишет "ДП", не раз отмечали, что продажа объекта не окупит затрат на проведенный ремонт.