СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета и гибели пилота в Хакасии

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело после крушения Robinson R 66 в Хакасии, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Новокузнецка Кемеровской области в Алтай. Через час полета он не вышел на связь, через некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолета.

Поисковики нашли поврежденный после крушения вертолет в районе озера Каракуль. Пилот погиб.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следственная группа готовится выехать на место происшествия.