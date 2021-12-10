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Новости 13:50

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета и гибели пилота в Хакасии

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета и гибели пилота в Хакасии

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело после крушения Robinson R 66 в Хакасии, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Новокузнецка Кемеровской области в Алтай. Через час полета он не вышел на связь, через некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолета. 

Поисковики нашли поврежденный после крушения вертолет в районе озера Каракуль. Пилот погиб.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следственная группа готовится выехать на место происшествия.


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