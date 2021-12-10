Суд ликвидировал "Лигу избирателей"* из-за денежного перевода в 225 рублей

Басманный суд столицы ликвидировал фонд "Лига избирателей"*, о чем сообщил в своем Telegram-канале ее генеральный директор Виталий Аверин. Слушание, на котором вынесли решение по иску Минюста, провели в отсутствие представителей ответчика. При этом последние просили перенести заседание на другое время по уважительной причине, поскольку вынуждены были находиться в назначенный час на другом суде.

"Рассматриваем такой порядок судебного разбирательства, как политически мотивированный и неправосудный. Все указывает на то, что дана команда уничтожить организацию, выступающую партнером движения "Голос"** и поддерживающую подготовку независимых общественных наблюдателей на выборах", - резюмировал Аверин.

Напомним, что его организацию Минюст включил в реестр НКО-иноагентов в октябре, сославшись на перевод в размере 225 рублей, полученный от некой гражданки Молдавии. Ранее по схожим основаниям признали иноагентом и "Голос"**. Личность женщины, которой в случае с "Голосом"** оказалась гражданка Армении, вызвала у адресатов денег вопросы.

* "Лига избирателей" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

** "Голос" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов