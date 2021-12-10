Поисковики нашли более 2,7 тысяч пропавших жителей Петербурга и Ленобласти с начала года

За одиннадцать полных месяцев 2021 года специалисты из поискового отряда "ЛизаАлерт" смогли найти 2 716 человек, пропавших на территории Петербурга и Ленинградской области, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу организации. Из них 215 к моменту обнаружения были уже мертвы.

На след еще 592 человек, исчезнувших в двух северо-западных регионах, выйти так и не удалось.

Отметим, что в декабре 2021 года добровольческий отряд справил свое десятилетие. За все время своего существование он обработал более 11 тысяч заявок от граждан, чьи родственники потерялись. Более 8,5 тысяч таких инцидентов разрешились благополучно.