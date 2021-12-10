Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет в Осло вручил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе, трансляция доступна на сайте премии.
В эти минуты Мария Рессе зачитывает свою речь.
Комитет объявил о решении вручить премию Муратову и Рессе в начале октября. В случае с Муратовым Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране.
Муратов решил перевести часть премии в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он посвятил эту премию журналистам "Новой газеты", убитым в разные годы: Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Стасу Маркелову, Анастасии Бабуровой и Наталье Эстемировой.