"Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми": В Нобелевской речи Муратов упомянул "Мемориал"* и Навального

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступая 10 декабря в Осло на вручении ему Нобелевской премии мира, значительную часть речи посвятил своим убитым коллегам и незавидной судьбе современной журналистики в России. Он сравнил происходящее с ней с "философским пароходом" после прихода к власти большевиков, употребив словосочетание "журналистский самолет". Лауреат престижной премии уделил внимание таким российским проблемам, как пытки в тюрьмах и несправедливое, с его точки зрения, заключение оппозиционера Алексея Навального. Муратов также обратил внимание на противоречивую позицию Кремля в отношении правозащитного движения.

"С одной стороны, президент России Владимир Путин помогает установить памятник к столетию академика Сахарова. С другой стороны, в нашей же стране Генеральная прокуратура требует ликвидировать Международное общество "Мемориал"*. "Мемориал"* занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий, а обвиняют его прокуроры в нарушении прав человека. А может быть, потому что недавно ФСБ у нас снова засекретила имена сталинских следователей и палачей. <...> Может быть, памятник мертвому Сахарову безопаснее, чем его живой действующий проект?", - отметил главред "Новой".

Напоследок Муратов попросил почтить память своих погибших коллег минутой молчания.

"Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", - заключил россиянин.

Напомним, что в октябре Муратов разделил престижную премию с филиппинской журналисткой Марией Ресса, которую преследуют на родине за ее разоблачительные материалы.

*Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента