КСП проверит бывшего омбудсмена Петербурга

Проверку уполномоченного по правам человека в Петербурге включили в план работы на 2021 год региональной Контрольно-счетной палаты. Приказ руководителя КСП Константина Желудкова от 10 декабря появился на сайте контролирующего органа.

Проверкой будет руководить аудитор Егор Бушев. Она начнется в декабре и завершится в I квартале 2022 года.

Планируется изучить законность и результативность использования омбудсменом бюджетных средств в 2019-2021 годах. В этот период уполномоченным в Петербурге был Александр Шишлов. С сентября он возглавляет фракцию "Яблоко" в Законодательном собрании.