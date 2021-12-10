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Новости 16:50

КСП проверит бывшего омбудсмена Петербурга

фото ЗакС политика КСП проверит бывшего омбудсмена Петербурга

Проверку уполномоченного по правам человека в Петербурге включили в план работы на 2021 год региональной Контрольно-счетной палаты. Приказ руководителя КСП Константина Желудкова от 10 декабря появился на сайте контролирующего органа.

Проверкой будет руководить аудитор Егор Бушев. Она начнется в декабре и завершится в I квартале 2022 года.

Планируется изучить законность и результативность использования омбудсменом бюджетных средств в 2019-2021 годах. В этот период уполномоченным в Петербурге был Александр Шишлов. С сентября он возглавляет фракцию "Яблоко" в Законодательном собрании.


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