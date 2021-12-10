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Новости 17:15

Петербуржцы смогут привиться от коронавируса в любой из праздничных дней

фото ЗакС политика Петербуржцы смогут привиться от коронавируса в любой из праздничных дней

Возможность пройти вакцинацию от коронавируса сохранится у петербуржцев в течение всех новогодних каникул, передает пресс-служба Смольного. С 2 по 6 января и 8-9 января в обычном режиме работать будут все прививочные пункты. В главные праздничные дни зимы (31 декабря, 1 и 7 января) сделать прививку можно будет в дежурных пунктах.

"Будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцин – рекордный. Ввиду планируемого принятия закона о кьюар-кодах необходимо обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии", - напомнил губернатор Александр Беглов.

Ни один из ближайших праздников никак не отразится на режиме работы лабораторий, производящих ПЦР-тесты.

Напомним, ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец рассказал, что для празднования Нового года без противоэпидемических ограничений осталось привить 400 тысяч петербуржцев. На сегодняшний день полный цикл вакцинации прошли 2 млн 390,5 тысяч горожан.


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