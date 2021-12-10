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Новости 17:32

Старинный заброшенный дом на Лиговке передадут музыкальному фонду

фото ЗакС политика Старинный заброшенный дом на Лиговке передадут музыкальному фонду

Дом №56 в конце улицы Черняховского в Петербурге, долгие годы стоящий заброшенным и законсервированным, городские власти хотят отдать в распоряжение фонду под названием "Санкт-Петербургский центр современной академической музыки „Ремузык.орг"". Об этом пишет строительное издание "Канонер".

"В настоящее время фонд осуществляет подготовку предложений в адрес комитета по инвестициям", - рассказал замглавы администрации Центрального района Дмитрий Бурдов

В течение трех десятков лет, что здание не используется, чиновники по-разному видели его будущее. Перед наступлением пандемии была актуальна идея "оживить" аварийный объект, открыв в нем физкультурно-оздоровительный комплекс. Однако в конечном счете в городском бюджете не нашлось места для реализации этого проекта. По словам Бурдова, прошлым летом от идеи отказался комитет по физической культуре и спорту.

Дом №56, прилегающий к парку Сан-Галли, был построен в 1875 году.


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