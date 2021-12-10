Песков объяснил спор Путина с Сокуровым на заседании СПЧ непрофессиональным затрагиванием деликатных тем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя полемику Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым на заседании Совета по правам человека, заявил, что Путин резко ответил из-за "непрофессиональных" высказываний, передает Daily Storm.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", — заявил Песков.

На заседании СПЧ 9 декабря Сокуров высказался о регионах России, в которых наблюдаются волнения. Он заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими, упомянул о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики. Он предложил "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве".

В ответ Путин назвал слова Сокурова "манифестом, набором страхов", и заявил, что "русский народ" не заинтересован "в разложении и распаде Российской Федерации".

"Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну НАТО это хотят сделать", — сказал Путин, спросив Сокурова, хочет ли он "повторения Югославии на нашей территории".

Сокуров в разговоре с РБК выразил мнение, что Путин неверно понял его слова и не вник в суть сказанного им.

"Я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так, слава богу, что я не профессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек "со стороны", — пояснил Сокуров.