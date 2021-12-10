ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:20

Песков объяснил спор Путина с Сокуровым на заседании СПЧ непрофессиональным затрагиванием деликатных тем

фото ЗакС политика Песков объяснил спор Путина с Сокуровым на заседании СПЧ непрофессиональным затрагиванием деликатных тем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя полемику Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым на заседании Совета по правам человека, заявил, что Путин резко ответил из-за "непрофессиональных" высказываний, передает Daily Storm.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", — заявил Песков.

На заседании СПЧ 9 декабря Сокуров высказался о регионах России, в которых наблюдаются волнения. Он заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими, упомянул о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики. Он предложил "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве".

В ответ Путин назвал слова Сокурова "манифестом, набором страхов", и заявил, что "русский народ" не заинтересован "в разложении и распаде Российской Федерации".

"Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну НАТО это хотят сделать", — сказал Путин, спросив Сокурова, хочет ли он "повторения Югославии на нашей территории".

Сокуров в разговоре с РБК выразил мнение, что Путин неверно понял его слова и не вник в суть сказанного им.

"Я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так, слава богу, что я не профессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек "со стороны", — пояснил Сокуров.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама