Институт развития интернета может потратить 15 млрд рублей на создание сериалов, игр и другого контента в 2022 году

Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации" заявил, что бюджет ИРИ в 2022 году может составить 15 млрд рублей, и эти деньги направят на создание контента, передает ТАСС.

По словам Гореславского, речь идет об "аудиовизуальной продукции, в частности, кино и сериалах", "проектах с блогерами в социальных сетях". Также, упомянул глава ИРИ, есть "небольшая категория — это взаимодействие со СМИ", потому что "СМИ очень сильно проседают с точки зрения охвата". К контенту, которым занимается институт, Гореславский причислил игры и приложения.

"Игры, как вы понимаете, могут съесть гораздо больше, чем бюджет очень хорошего качественного кино, поэтому мы очень осторожно двигаемся к выбору этого продукта", – сказал Гореславский.

Он напомнил, что в 2020 году бюджет института на создание контента составил 3 млрд рублей, в 2021 году — 10 млрд рублей в сумме, а в следующем составит 15 млрд рублей. 3–5 млрд уйдут на создание сериалов, сумма на финансирование игр пока неизвестна, ее определят в зависимости от числа качественных проектов. Гореславский добавил, что институт обсуждает варианты взаимодействия с Фондом кино и Минкультуры.