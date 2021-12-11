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Новости 10:44

Смерть маленького петербуржца в стоматологической клинике привела к возбуждению уголовного дела

фото ЗакС политика Смерть маленького петербуржца в стоматологической клинике привела к возбуждению уголовного дела

Шестилетний мальчик скончался, находясь на приеме в одной из частных стоматологических клиник Приморского района Петербурга, не выдержав общего наркоза. Инцидент привел к возбуждению уголовного дела, о чем сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Как пишет "Фонтанка", мальчику стало плохо почти сразу же после начала действия анестетика. До приезда скорой помощи остановившееся сердце в течение 45 минут безуспешно пытались заставить биться. Врачи приехали, когда уже наступила смерть.

Дело возбудили по ч. 2 ст.  238 УК РФ  (оказание  услуг, не отвечающих требованиям  безопасности).


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