Ученые просят не проводить петербургский Математический конгресс до вызволения Азата Мифтахова

За полгода до Математического конгресса, который должен состояться в Петербурге ближайшим летом, 64 российских математика подписали открытое письмо, напомнив организаторам о судьбе своего коллеги Азата Мифтахова. Аспирант МГУ, оказавшийся, по их мнению, в заключении по политическому и сфабрикованному делу, должен быть освобожден до того, как состоится мероприятие.

"Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы. <...> Мы считаем, что Конгресс, проводимый в России, должен включать секционную панель, посвященную математикам, находящимся в опасности, например, преследуемым по политическим мотивам авторитарными режимами, которая была бы открыта для общественности и широко бы освещалась независимыми журналистами", - говорится в письме.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России". Члены ОНК в ходе следствия сообщали о следах пыток на теле математика. Условия содержания Мифтахова в колонии строгие: его поставили на учет как склонного к терроризму, что сопряжено с регулярными проверками и обязанностью каждые два часа показываться в объективе видеорегистратора. Молодой ученый должен освободиться в декабре 2023 года.