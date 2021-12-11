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Ученые просят не проводить петербургский Математический конгресс до вызволения Азата Мифтахова

фото ЗакС политика Ученые просят не проводить петербургский Математический конгресс до вызволения Азата Мифтахова

За полгода до Математического конгресса, который должен состояться в Петербурге ближайшим летом, 64 российских математика подписали открытое письмо, напомнив организаторам о судьбе своего коллеги Азата Мифтахова. Аспирант МГУ, оказавшийся, по их мнению, в заключении по политическому и сфабрикованному делу, должен быть освобожден до того, как состоится мероприятие.

"Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы. <...> Мы считаем, что Конгресс, проводимый в России, должен включать секционную панель, посвященную математикам, находящимся в опасности, например, преследуемым по политическим мотивам авторитарными режимами, которая была бы открыта для общественности и широко бы освещалась независимыми журналистами", - говорится в письме.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России". Члены ОНК в ходе следствия сообщали о следах пыток на теле математика. Условия содержания Мифтахова в колонии строгие: его поставили на учет как склонного к терроризму, что сопряжено с регулярными проверками и обязанностью каждые два часа показываться в объективе видеорегистратора. Молодой ученый должен освободиться в декабре 2023 года.


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