В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом: 30,2 тысяч новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 30 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 585 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 1171 человека (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 36 446 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3140 новых больных, в Петербурге — 2045 (на 222 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1833. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2759 человек с коронавирусом и скончался 61 (накануне — 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.