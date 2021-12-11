ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:53

В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом: 30,2 тысяч новых случаев

фото ЗакС политика В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом: 30,2 тысяч новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 30 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 585 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 1171 человека (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 36 446 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3140 новых больных, в Петербурге — 2045 (на 222 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1833. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 2759 человек с коронавирусом и скончался 61 (накануне — 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама