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Новости 12:32

Столичным подросткам дадут по 15 тысяч рублей за участие в испытаниях вакцины "Спутник М"

фото ЗакС политика Столичным подросткам дадут по 15 тысяч рублей за участие в испытаниях вакцины "Спутник М"

Москвичи в возрасте от 12 до 17 лет, на которых будут тестировать новую вакцину от коронавируса "Спутник M", получат за свое участие в эксперименте по 15 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на профильный департамент столичной мэрии. Деньги достанутся только 500 испытуемым из трех тысяч, в том числе тем, кто будет привит плацебо.

В ходе третьей фазы клинических испытаний препарата от добровольцев потребуется 4-5 раз посетить медучреждение, в том числе для того, чтобы сдать анализы. "Платным" добровольцам предлагается сдать кровь пять раз, в последний раз - спустя полгода после вакцинации. Выплаты в размере 15 тысяч рублей источник издания, близкий к Минздраву, называет "компенсацией за неудобства", покрывающей в числе прочего транспортные расходы.

Разработанную центром имени Гамалеи вакцину "Спутник М", предназначенную для подростков, зарегистрировали в конце ноября.


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