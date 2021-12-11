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Новости 16:30

В Петербурге выросло число жителей, находящихся с коронавирусом на карантине

фото ЗакС политика В Петербурге выросло число жителей, находящихся с коронавирусом на карантине

Петербургское правительство представило новую сводную таблицу с данными, отражающими картину пандемии коронавируса в городе. Согласно свежим показателям, по сравнению с предыдущим днем снизилось число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (371 вместо 387 накануне). В реанимационных отделениях лежат 553 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 299 человек.

Из инфекционного коечного фонда, составляющего 7 949 мест, свободно, по нормативу Миндздрава, 44,54%.

На карантине находятся 3 350 граждан (накануне их было 3 173), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 26 586 петербуржцев, амбулаторно лечатся 27 139 человек.

За сутки было сделано 33 850 ПЦР-тестов (накануне - 36 427).


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