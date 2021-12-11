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Новости 17:15

На Петергофском шоссе модернизировали систему освещения

фото ЗакС политика На Петергофском шоссе модернизировали систему освещения

На всем протяжении Петергофского шоссе специалисты ГБУ "Ленсвет" заменили натриевые светильники на современные светодиодные, отличающиеся энергоемкостью. Шестикилометровую трассу теперь делают видимой в темное время суток 465 новых источников света, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что подобные работы производятся в городе систематически и регулярно: системы освещения меняют не только на улицах, но также во дворах, скверах и парках.

В администрации Петербурга уверены, что Петергофское шоссе, соединяющее Красносельский район с пригородами, теперь стало безопаснее: восемь нерегулируемых пешеходных переходов теперь хорошо заметны издали благодаря контрастным потокам света.

Уровень энергопотребления после модернизации светильников упал почти вдвое: 70 кВт вместо 128 кВт.

фото: пресс-служба Смольного


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