На Петергофском шоссе модернизировали систему освещения

На всем протяжении Петергофского шоссе специалисты ГБУ "Ленсвет" заменили натриевые светильники на современные светодиодные, отличающиеся энергоемкостью. Шестикилометровую трассу теперь делают видимой в темное время суток 465 новых источников света, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что подобные работы производятся в городе систематически и регулярно: системы освещения меняют не только на улицах, но также во дворах, скверах и парках.

В администрации Петербурга уверены, что Петергофское шоссе, соединяющее Красносельский район с пригородами, теперь стало безопаснее: восемь нерегулируемых пешеходных переходов теперь хорошо заметны издали благодаря контрастным потокам света.

Уровень энергопотребления после модернизации светильников упал почти вдвое: 70 кВт вместо 128 кВт.

фото: пресс-служба Смольного