В РФ продолжается снижение заболеваемости COVID-19: выявлено менее 30 тысяч новых случаев

В России продолжается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией: за последние 24 часа, по официальным данным оперштаба, заболевание было диагностировано у 29 929 человек. Таким образом, по состоянию на 12 декабря известно о 10 016 896 случаях заражения с начала пандемии.

Летальная статистика пополнилась 1 132 COVID-смертями. Всего от инфекции скончались 289 483 россиянина.

Излечился при этом ещё 31 391 заболевший, всего выздоровели 8 741 355 граждан РФ.

В Петербурге выявлено 2012 новых случаев, скончались 63 человека, побороли болезнь 1 283 горожанина.