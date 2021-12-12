Петербургских автомобилистов предупреждают об ограничении движения в тоннеле дамбы

На грядущей рабочей неделе в Петербурге на протяжении нескольких дней будут введены ограничения движения в тоннеле Комплекса защитных сооружений: возможна полная остановка транспортных потоков, оповещает пресс-служба КЗС.

Ограничения обусловлены проводимым в тоннеле ремонтом.

Так, с 13 по 14 декабря будет частично приостановлено движение транспортных средств на внешнем кольце КАД с Финской стороны. А 15 и 16 декабря ограничение по полосам будет действовать с Невской стороны, на внутреннем кольце.

Ввиду предстоящего ввода и вывода спецтехники в тоннеле могут быть полностью парализованы транспортные потоки, при этом в КЗС заверили, что закрыты въезды будут не более чем на 10 минут.

Автомобилистов попросили следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим.