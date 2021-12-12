ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

Петербургских автомобилистов предупреждают об ограничении движения в тоннеле дамбы

фото ЗакС политика Петербургских автомобилистов предупреждают об ограничении движения в тоннеле дамбы

На грядущей рабочей неделе в Петербурге на протяжении нескольких дней будут введены ограничения движения в тоннеле Комплекса защитных сооружений: возможна полная остановка транспортных потоков, оповещает пресс-служба КЗС.

Ограничения обусловлены проводимым в тоннеле ремонтом.

Так, с 13 по 14 декабря будет частично приостановлено движение транспортных средств на внешнем кольце КАД с Финской стороны. А 15 и 16 декабря ограничение по полосам будет действовать с Невской стороны, на внутреннем кольце.

Ввиду предстоящего ввода и вывода спецтехники в тоннеле могут быть полностью парализованы транспортные потоки, при этом в КЗС заверили, что закрыты въезды будут не более чем на 10 минут.

Автомобилистов попросили следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама