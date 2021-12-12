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Новости 15:26

МЧС оповестило петербуржцев о сильном снегопаде и экстремальной гололедице в начале недели

фото ЗакС политика МЧС оповестило петербуржцев о сильном снегопаде и экстремальной гололедице в начале недели

В начале грядущей рабочей неделе в Петербург придёт потепление, которое принесёт с собой сильные снегопады и экстремальную гололедицу, известили в региональном управлении МЧС.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью ожидается снег, местами сильный. Днём небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица", — отчитались в петербургском отделении ведомства.

Жителям Северной столицы рекомендовали выбирать для передвижения по городу максимально нескользящую обувь, а автомобилистам посоветовали по возможности воздержаться от поездок.

Столбики термометра в понедельник, 13 декабря, поднимутся к отметке 0 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, потепление будет держаться в Петербурге в течение всей рабочей недели, а к 20-м числам декабря в город вновь вернутся морозы.


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