В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв, есть пострадавшие

В подмосковном Серпухове произошел взрыв в женском монастыре, пишут "Интерфакс", РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источника "Интерфакса", на территорию монастыря проник местный житель, который пронес самодельную взрывчатку и привел ее в действие. По данным РИА "Новости", это произошло у входа в православную гимназию. Взрывом повредило дверь.

По данным агентств, пострадали два человека - мужчина и 15-летний подросток. При этом BAZA пишет о семи пострадавших детях.

Обновлено 9:40 РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы также сообщает о семи пострадавших.

Обновлено 9:45 "Интерфакс" пишет о пяти пострадавших подростках, у них зафиксированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Телеграм-канал 112 публикует фото, на котором видна лужа крови у входа. По данным канала, самодельное взрывное устройство пронес 18-летний парень, он получил рваные раны и ожоги.