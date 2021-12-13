Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже двух тысяч случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 29 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 371 случай инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 1 121 человек (на одиннадцать меньше, чем накануне). Сумел поправиться 28 561 пациент.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2 894 новых больных, в Петербурге — 1 968 (на 44 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1 999. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 687 человек с коронавирусом и скончался 60 (накануне — 63).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.