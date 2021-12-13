Депутат Алескеров предложил провести комплексные эко-обследования  Южно-Приморского парка

Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров внес в Заксобрание Петербурга проект закона о включении территории Южно-Приморского парка в список территорий в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования.

В пояснительной записке говорится, что по итогу почти четырехлетних исследований в зеленой зоне были выявлены около 20 видов птиц, занесенных в Красную книгу Петербурга. Среди них - Красношейная поганка (Podiceps auritus), Большой баклан (Phalacrocorax carbo), Серая цапля (Ardea cinerea), Серая утка (Anas strepera), Шилохвость (Anas acuta), Тетеревятник (Accipiter gentilis), Дербник (Falco columbarius) и другие.

По словам депутата, цель предложенных обследований - защита редких животных и растений при производстве работ в парке.

- Мы хотим, чтобы данные обследования использовались при дальнейших планах по благоустройству всей территории парка, - сообщил ЗАКС.Ру Алескеров. - Комитетом по благоустройству разработан проект комплексного благоустройства северо-восточной части. Туда попадает территория, где есть краснокнижные растения.

Он отметил, что законодательная инициатива родилась после многочисленных обращений жителей Красносельского района, обеспокоенных судьбой флоры и фауны Южно-Приморского парка.