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Новости 12:11

Депутат Алескеров предложил провести комплексные эко-обследования  Южно-Приморского парка

фото ЗакС политика Депутат Алескеров предложил провести комплексные эко-обследования  Южно-Приморского парка

Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров внес в Заксобрание Петербурга проект закона о включении территории Южно-Приморского парка в список территорий в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования.

В пояснительной записке говорится, что по итогу почти четырехлетних исследований в зеленой зоне были выявлены около 20 видов птиц, занесенных в Красную книгу Петербурга. Среди них - Красношейная поганка (Podiceps auritus), Большой баклан (Phalacrocorax carbo), Серая цапля (Ardea cinerea), Серая утка (Anas strepera), Шилохвость (Anas acuta), Тетеревятник (Accipiter gentilis), Дербник (Falco columbarius) и другие.

По словам депутата, цель предложенных обследований - защита редких животных и растений при производстве работ в парке. 

- Мы хотим, чтобы данные обследования использовались при дальнейших планах по благоустройству всей территории парка, - сообщил ЗАКС.Ру Алескеров. - Комитетом по благоустройству разработан проект комплексного благоустройства северо-восточной части. Туда попадает территория, где есть краснокнижные растения.  

Он отметил, что законодательная инициатива родилась после многочисленных обращений жителей Красносельского района, обеспокоенных судьбой флоры и фауны Южно-Приморского парка.


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  

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