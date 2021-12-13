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Новости 12:51

В Петербурге с конца ноября собрали половину прошлогоднего объема снега

фото ЗакС политика В Петербурге с конца ноября собрали половину прошлогоднего объема снега

Дорожные предприятия в Петербурге собрали более 645 тысяч кубометров снега за две с половиной недели - половину объема за прошлый год, сообщили в Смольном.

За минувшие сутки в городе собрали и отправили на утилизацию 54,4 тысяч кубометров снега: это почти 2,7 тысяч загруженных самосвалов. Первую партию снега за сезон отправили на плавильные пункты 24 ноября. После этого, по подсчетам Смольного, в Петербурге выпало полметра снега.

После сильного снегопада в ночь на 13 декабря выпало семь сантиметров осадков, уточнили чиновники. Сейчас улицы от снега чистят 1 066 машин и 1 239 дворников. В парках и садах убираются еще 237 единиц техники и 827 специалистов.

В понедельник, 13 декабря, в Петербурге ожидается плюсовая температура. Из-за перепадов температуры с плюса на минус на дорогах ожидается гололедица, и службы обрабатывают их 10% смесью соля с песком, считая ее щадящей и эффективной технологией.


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