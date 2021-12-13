Госстройнадзор проверяет законность работ в бывшем ДК на Гутуевском острове

Работы в здании бывшего Дворца культуры моряков, расположенного на углу Двинской и Виндавской улиц в Петербурге, вызвали вопросы у компетентных органов. В Госстройнадзоре, как пишет издание "Канонер", утверждают, что реконструкция проходит без согласования с ведомством. Речь, в частности, идет о надстройке, которую обрел флигель, и о лесах, которыми покрылись фасады.

Чиновники намерены тщательно проверить происходящее на объекте с тем, чтобы "принять решение о привлечении правообладателя участка к административной ответственности".

Дворец культуры моряков - здание с колоннами, относящееся к сталинской эпохе. Первоначально выполненное в конструктивистском стиле, оно было переделано в 1959 году под сталинский классицизм. Более пятнадцати лет сооружение пребывает в заброшенном состоянии.