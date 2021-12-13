В реанимацию в Петербурге попал 601 человек с COVID-19

В реанимации больниц Петербурга на 13 декабря остается 601 пациент с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

Всего в стационарах города на лечении остает 5 871 человек с COVID-19 и пневмониями. За сутки были госпитализироаны 270 человек, выписаны 128. 333 петербуржца подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в городе развернуто 7 949 инфекционных коек.

На дому от коронавируса лечатся 27 027 петербуржцев. Из них 750 не получают бесплатные лекарства. 2 995 человек остаются на карантине.

Полностью привились от коронавируса 2 448 119 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 896 595 доз.