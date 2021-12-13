Проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе

Проспект Ветеранов продлят на 1,35 километра от проспекта Буденного до Красносельского шоссе, сообщили в Смольном.

Решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В Смольном ожидают, что этот проект соединит жилую застройку на юго-западе Петербурга с Красносельским шоссе.

Беглов заявил, что новый участок проспекта Ветеранов разгрузит дороги внутри жилых массивов, обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали и связь с кольцевой автодорогой. Он напомнил, что строительство этого участка предусмотрено Генпланом Петербурга и программой развития транспортной системы на 2015-2020 годы.

Также Смольный утвердил продление на 143 метра участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе. Так чиновники хотят обеспечить транспортную доступность пожарного депо, которое планируется построить на территории предприятия "Ручьи". Беглов поручил продлять участок проспекта одновременно со строительством пожарного депо и завершить его к моменту ввода депо в эксплуатацию.