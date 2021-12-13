В Петербурге задержали полицейских, подозреваемых в вымогательстве и похищении людей

В управлении Следственного комитета по Петербургу рассказали о задержании 13 декабря трех сотрудников МВД и их 29-летнего сообщника. Всех четверых подозревают в причастности к похищению людей (ст. 126 УК РФ) и покушению на вымогательство (ст. 150 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты возбужденных дел в октябре грубо, применив насилие, задержали юных петербуржцев и поместили в автомобиль. Катаясь по городу, правоохранители вымогали деньги взамен на невозбуждение дела по "наркотической" статье. Добиться желаемого злоумышленникам удалось.

"После того как один из потерпевших передал соучастникам 40 тысяч рублей и 700 долларов США, их отпустили", - говорится в сообщении от СК.

Пресс-служба главка МВД, в свою очередь, добавляет, что пострадавшие юноши в возрасте 17 и 18 лет занимались поиском "закладок".

Задержанные силовики, которым скоро выберут меру пресечения, до последнего времени работали инспектором ОР ППСП УМВД России по Василеостровскому району, оперуполномоченным ОУР УМВД России по Адмиралтейскому району и инспектором ООП линейного управления на транспорте МВД России по региону.