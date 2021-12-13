Евросоюз ввел санкции против "ЧВК Вагнера"

Евросоюз ввел санкции в отношении "ЧВК Вагнера" из-за деятельности в Сирии, Ливии и на Украине, передает "Новая газета".

Ограничения введены в отношении Александра Кузнецова, которого называют командиром одного из подразделений "ЧВК Вагнера", а также Дмитрия Уткина, Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Андрея Трошева и Андрея Богатова.

Кроме того, под санкции из-за деятельности в Сирии попали три компании: "Велада", "Меркурий" и "Евро Полис". По версии Евросоюза, они вовлечены в газовый и топливный сектора. В ЕС утверждают, что "Евро Полис" "используется в качестве прикрытия для "ЧВК Вагнера" в Сирии. В документе указывается, что эта компания подписала ряд контрактов с сирийским режимом через государственную компанию General Petroleum. Corp., по которому получает 25% выручки от добыча нефти и газа на месторождениях, захваченных группой "Вагнера".